Он пройдет завтра в «Омской крепости» с 13:00 часов. Омичей ждет насыщенная развлекательная программа.
Мэр Омска Сергей Шелест позвал жителей города на исторический фестиваль, который пройдет завтра, 13 апреля, с 13:00 до 15:00 часов в «Омской крепости». Фестиваль будет посвящен временам войны с Наполеоном.
– Фестиваль «Освободитель Европы – омичи – герои Бородинского сражения» расскажет о Ширванском полку, размещенном в наших краях в XVIII–XIX веках, о нравах того времени, вооружении, амуниции, бытовых условиях, – отметил Шелест.
Всего на территории крепости развернут 6 площадок. Это историческое фехтование, здесь омичи смогут обучиться азам фехтовального искусства. Полевая кухня – жителей города ждет традиционное угощение солдатской кашей, плац – строевые упражнения с фузеей, штыковой бой – игровая площадка для отработки умения держать строй, детская площадка, где можно будет нарядить ширванца 1812 года с помощью бумажной одежды, и редут – фотозона с артиллерийским орудием.
Мероприятие будет бесплатным.