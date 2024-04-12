Обозреватель РИА «Омск-информ» выяснил, что за пестро одетые люди веселятся и шумят каждые выходные в городке Нефтяников.

Обозреватель РИА «Омск-информ» выяснил, что за пестро одетые люди веселятся и шумят каждые выходные в городке Нефтяников.

В любую погоду

Каждые выходные по вечерам в омских Нефтяниках, на небольшой площадке у перекрестка проспекта Мира и улицы Химиков, танцуют и поют кришнаиты. Действо проходит в любую погоду. Местные жители воспринимают его по-разному. Кто-то с нескрываемым раздражением, ведь шума пестро одетые люди создают достаточно. Музыка играет через мощные усилители на всю округу, а мантры «Харе Кришна» не всем ложатся на ухо. Отлично слышно эти выступления в квартирах окружающих домов, особенно когда на улице тепло и окна приоткрыты.

– Только под веществами можно плясать два часа на холоде, – злится один прохожий. – Ехали бы в свою Индию, – возмущается другой. – Да они веселые и красивые, чего привязались, – встает на защиту пожилая дама.

Что стоит за этими песнями и танцами, обозревателю РИА «Омск-информ» поведала одна из группы выступающих Полина Черепнина (на фото). Девушка подробно рассказала об омских кришнаитах и своем опыте познания древней культуры.

Обычные омичи

Как отмечает Полина, большинство кришнаитов (правильнее их называть гаудио-вайшнавы) в Омске обычные люди: работают, учатся, растят детей. Но есть и те, кто живет в храме как монахи. Там они получают духовное образование, изучают ведическую философию. Кто-то проводит вдали от мирских забот многие годы, а кто-то может побыть монахом лишь некоторое время. Петь и танцевать на улице кришнаиты выходят по просьбе своих учителей.

– Мы желаем всем добра, мира и процветания. Петь и танцевать выходим, потому что об этом нас просят наши духовные учителя, – поясняет Полина. – Мы воспеваем Бога и даем возможность людям соприкоснуться с этой культурой, люди задают вопросы, и мы рассказываем, как можно изменить свою жизнь к лучшему.

12 лет назад, вспоминает Полина, ей захотелось серьезных перемен, поскольку многое не устраивало в происходящем вокруг. Повстречав людей, которые о ней позаботились, она стала другой. Сейчас счастлива в браке. Ее муж тоже кришнаит, имеющий трехлетний монашеский опыт. Но он решил вернуться к мирской жизни и сегодня успешно занимается бизнесом.

Жесткие ограничения

Кришнаитом может быть далеко не каждый. У них есть четыре незыблемых правила:

1. Ненасилие по отношению ко всему живому. Поэтому кришнаиты вегетарианцы, им нельзя есть мясо, рыбу и яйца. Считается, что благодаря вегетарианству люди становятся гораздо спокойнее и гармоничнее.

2. Секс допускается только в законном браке.

3. Никаких веществ, вызывающих интоксикацию. То есть полный отказ от алкоголя, табака и, само собой, наркотиков.

4. Разрешены только честные способы зарабатывания денег. Экономические махинации, азартные игры – под запретом.

В общем-то, это похоже на требования большинства мировых религий. Великий пост, который сейчас идет у православных христиан, предполагает даже более строгие ограничения.

Естественно, среди кришнаитов немало тех, кто время от времени может нарушать принципы учения. В Омске таких примерно тысяча человек, говорит Полина. Людей, которые приняли духовного учителя, серьезно занимаются духовными практиками, прошли посвящение, примерно в два раза меньше.

Плетут гирлянды божествам

В Омске есть общественная организация «Центр ведической культуры», при ней – храм, где постоянно служат монахи. Семейные кришнаиты приходят в храм в выходные. Кто-то готовит еду, кто-то занят уборкой. Воскресенье – день для общения, проводятся лекции, а еще в программе пир с вегетарианской едой. Кстати, вход открыт для всех.

В храме не так давно появились божества, привезенные из Индии. Фигурам поклоняются, служат, меняют им одежды и плетут для них гирлянды из живых цветов. Считается, что эти божества освящают пищу, которой питаются вегетарианцы.

Улучшить карму

Кришнаиты не отказываются от молока и молочных продуктов, а корову некоторые из них называют мамой. Те, у кого хорошая карма, готовят еду на топленом сливочном масле, а не на растительном, шутят последователи ведической кухни. Если карма не очень, ее можно улучшить. Для этого надо «подкопить благочестия». Один из доступных способов – как раз танцы и песни в публичных местах.

Свои программы кришнаиты проводят в основном в Нефтяниках. Но летом наверняка будут петь и танцевать на набережной Оми в «Вавилоне». В прошлые годы проводились масштабные танцевальные праздники на «Зеленом острове». А еще кришнаиты неоднократно были участниками Сибирского международного марафона (на фото). Публичности здесь не стесняются, наоборот, стремятся к ней.

Секта или нет?

Кришнаитов в России неоднократно пытались «подвести под монастырь». Против них настроены и православные батюшки, и муфтии. Однако, несмотря на все инициативы признать кришнаитов тоталитарной сектой, власти пока не нашли серьезных для этого оснований. Вот и мы не будем делать никаких оценок. В конце концов, поправлять свою карму танцами с бубнами, заниматься йогой или нет, в общем-то, личное дело каждого.