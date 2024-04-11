Омск-Информ
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·Общество

Льгота предусматривает скидку на посещение бани в 50 %.
В этом году омичи получили более 2,5 тысячи льготных талонов на посещение муниципальных бань. Вспользоваться подобной мерой поддержки могут люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, ветераны боевых действий и пенсионеры, которые живут в неблагоустроенных помещениях.
Льгота предусматривает скидку на посещение бани в 50 %. Получить информацию о талонах  можно в окружных центрах социальной поддержки населения:
  • Кировский округ – ул. Дмитриева, 11/7, тел. 70-34-53;
  • Ленинский округ – пр. Маркса, 62, каб. 114, тел. 43-17-11;
  • Октябрьский округ – ул. Л.Чайкиной, 1, каб. 115, тел. 54-02-98;
  • Советский округ – ул. Красный Путь, 107, каб. 202, тел. 22-18-40;
  • Центральный округ – ул. Герцена, 25, каб. 107, тел. 21-19-79.
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·Общество

Льгота предусматривает скидку на посещение бани в 50 %.
В этом году омичи получили более 2,5 тысячи льготных талонов на посещение муниципальных бань. Вспользоваться подобной мерой поддержки могут люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, ветераны боевых действий и пенсионеры, которые живут в неблагоустроенных помещениях.
Льгота предусматривает скидку на посещение бани в 50 %. Получить информацию о талонах  можно в окружных центрах социальной поддержки населения:
  • Кировский округ – ул. Дмитриева, 11/7, тел. 70-34-53;
  • Ленинский округ – пр. Маркса, 62, каб. 114, тел. 43-17-11;
  • Октябрьский округ – ул. Л.Чайкиной, 1, каб. 115, тел. 54-02-98;
  • Советский округ – ул. Красный Путь, 107, каб. 202, тел. 22-18-40;
  • Центральный округ – ул. Герцена, 25, каб. 107, тел. 21-19-79.
1116