Можно осуществлять переводы по номеру телефона, на карты и без комиссии.

Можно осуществлять переводы по номеру телефона, на карты и без комиссии.

МТС Банк продолжает радовать своих клиентов новыми возможностями в области трансграничных переводов. Теперь число стран, доступных для переводов через МТС Банк, превысило 50. Это означает, что пользователи мобильного приложения банка смогут отправлять и получать денежные средства в более чем 50 государствах мира.

Особенностью сервиса трансграничных переводов МТС Банка является наличие прямых шлюзов с банками стран СНГ. Благодаря этому, клиенты могут осуществлять переводы по номеру телефона, на карты и без комиссии. При этом средства списываются с карты или счета в рублях, а получателю зачисляются в национальной валюте, долларах США или евро.

Кроме того, МТС Банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов. Это означает, что деньги можно отправить с карты любого российского банка, даже если вы не являетесь клиентом МТС Банка.

Особое внимание МТС Банк уделяет странам СНГ. В настоящее время доступны мгновенные переводы на карты банков ряда стран. Например, можно осуществить перевод в российских рублях на счета любых банков Армении с зачислением в армянских драмах и долларах, а также с выдачей наличными. Физические лица также могут перевести средства на счета любых банков Кыргызстана с зачислением в кыргызских сомах, рублях, долларах и евро.

Ограничения на сумму перевода также установлены. Максимальный лимит разового перевода составляет 400 000 рублей, а суточный лимит - 800 000 рублей. Для тех, кто является клиентом МТС Банка и пользуется картой этого банка, ежемесячный лимит составляет 5 млн рублей.

Для осуществления перевода необходимо зайти в приложение МТС Банка, перейти в раздел «Платежи» и выбрать иконку «За рубеж». Затем нужно указать страну, валюту перевода, сумму и выбрать способ получения.

Если требуется более подробная информация о всех способах денежных переводов, можно обратиться к службе поддержки МТС Банка или ознакомиться с дополнительной информацией на официальном сайте.