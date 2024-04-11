После испытаний начнется их промышленное производство, что сократит зависимость отрасли от импорта.

После испытаний начнется их промышленное производство, что сократит зависимость отрасли от импорта.

Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН начал испытания отечественной технологии производства катализаторов цеолитного типа. Исследования проводят на базе лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Перед лабораторией стоит задача отработать новую технологию для ее дальнейшего внедрения в промышленное производство.

Катализаторы цеолитного типа необходимы для производства изопропилбензола, но пока в промышленных масштабах в России их не выпускают. Этот проект в рамках развития отечественного НИОКР в нефтехимии в будущем позволит сократить зависимость отрасли от импорта.

– Сегодня на предприятии действует аналогичная установка алкилирования бензола пропиленом, предназначенная для получения кумола с использованием в качестве катализаторов цеолитсодержащие системы. Предполагается, что наше совместное с ИНХС РАН ноу-хау в скором времени позволит заместить импортные аналоги, которые помимо проблем с поставкой имеют еще один немаловажный нюанс – ограниченный срок годности. Испытания уже начались и проходят успешно, – рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

Катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические процессы и делают их более эффективными. Благодаря им из одного и того же объема сырья можно в несколько раз быстрее получить больший объем продукции.

После проведения испытаний опытных образцов разработчики перейдут к выпуску промышленных партий катализаторов. Уже к 2026 году на «Омском каучуке» планируют наладить производство изопропилбензола с использованием отечественного сырья.

Работа по созданию импортозамещающей продукции стала возможной благодаря участию ГК «Титан» в реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны.