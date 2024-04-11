Турпоток из нашего региона вырос в прошлом году на 55,3 %.

Турпоток из нашего региона вырос в прошлом году на 55,3 %.

Специалисты МегаФона изучили туристический поток в Приморский край и выяснили, что в 2023 году он вырос на 68 %. Наиболее активно этот регион посещали туристы в июле и сентябре. За год там побывали жители 82 регионов России и более 100 иностранных государств.

Самые частые гости Приморья — жители Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Среди сибиряков — жители Тувы, Омской и Томской областей. Среди иностранцев активнее всего Дальний Восток посещали китайцы.

Как сообщает МегаФон, из Омской области турпоток на Дальний Восток увеличился на 55,3 %. Эти данные, собранные платформой «Цифровой туризм», передали Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края.

— Благодаря аналитике МегаФона мы можем предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих. Ведь Приморье — это не только пляжный или гастрономический отдых, но и событийный, экологический и сельский. В целом, аналитика «Цифрового туризма» помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу, — прокомментировал руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Чаще других мест в Приморье интерес у путешественников вызывает Владивосток — город с каменистыми и песчаными пляжами Японского моря, где можно попробовать дальневосточную кухню и познакомиться с историей края.

— Внутренний туризм переживает полномасштабный бум и наш сервис, основанный на аналитике big data, становится реальным помощником для регионов. Данные, которые мы транслируем, — ценная информация о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении, используются бизнесом и госструктурами для принятия стратегических решений. Так, например, «Цифровой туризм» уже активно помогает развитию направления в Республике Северная Осетия — Алания, Республике Саха (Якутия), на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калужской и Мурманской областях, — отметил директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

В Якутии данные цифровой платформы уже используют для развития охотничьего туризма. В Мурманской области решили развивать новый туристический кластер на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — «Валла Тунтури».