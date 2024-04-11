Омск-Информ
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·Общество

Чиновники считают, что омичи сфотографировали йогурт с плесенью где-то в другом месте.
После сообщения об испорченной еде и йогуртах с плесенью специалисты департамента образования провели проверку в пищеблоке школы № 93. Нарушений чиновники не нашли.
– Йогурты организатором питания завозятся за день, срок хранения до 2 июля 2024 года. При приемке все йогурты проходят отбор, были проверены срок годности и целостность упаковки. Температура хранения йогуртов в холодильнике в рамках санитарного законодательства, – сообщили в мэрии.
Чиновники не нашли подтверждения того, что фотография йогурта с плесенью, которую опубликовали в соцсетях,  сделана в школе № 93.
·Общество

Чиновники считают, что омичи сфотографировали йогурт с плесенью где-то в другом месте.
После сообщения об испорченной еде и йогуртах с плесенью специалисты департамента образования провели проверку в пищеблоке школы № 93. Нарушений чиновники не нашли.
– Йогурты организатором питания завозятся за день, срок хранения до 2 июля 2024 года. При приемке все йогурты проходят отбор, были проверены срок годности и целостность упаковки. Температура хранения йогуртов в холодильнике в рамках санитарного законодательства, – сообщили в мэрии.
Чиновники не нашли подтверждения того, что фотография йогурта с плесенью, которую опубликовали в соцсетях,  сделана в школе № 93.