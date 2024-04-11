Об этом сказано в отчете мэрии Омского горсовету. Также есть еще несколько изменений.

Об этом сказано в отчете мэрии Омского горсовету. Также есть еще несколько изменений.

Омские власти разрабатывают проект, который расширит функционал городских проездных. Так, например, карту «Омка» можно будет использовать на межмуниципальных маршрутах. Об этом сказано в отчете, который администрация предоставила Омского горсовету.

Кроме того, на этот год планируют сделать еще несколько изменений. Мобильное приложение «Омки» адаптируют не только для андроидов, но и для айфонов. Также будет обновлен сайт транспортной карты.