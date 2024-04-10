Каждая третья покупка восстановленных гаджетов (32,4 %) относится именно к iPhone.

Каждая третья покупка восстановленных гаджетов (32,4 %) относится именно к iPhone.

В этом году спрос на восстановленные смартфоны в России вырос втрое по количеству и более чем в 4 раза по денежному объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких устройств составила 22 625 рублей. По данным объединенной розничной сети МегаФон и Yota, модели iPhone стали лидером предпочтений россиян, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов.

Если в 2023 году Samsung был лидером на вторичном рынке смартфонов, то в первом квартале 2024 года самым популярным брендом стал Apple. Приходится отметить, что каждая третья покупка восстановленных гаджетов (32,4 %) относится именно к iPhone. Самыми востребованными моделями оказались iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

— Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд-ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование, — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Samsung занял второе место в рейтинге с долей 31,1 %, а среди наиболее популярных моделей этого бренда оказались Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Xiaomi замыкает тройку лидеров с долей в 15,6 %. Самыми продаваемыми моделями Xiaomi оказались Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9, которые пользуются большой популярностью из-за своей доступной цены.

При этом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Особенно впечатляющий рост продемонстрировал Infinix, который появился на рынке восстановленных смартфонов только в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей рынка в 3,3 %, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.