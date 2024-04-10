Автолюбители могут заправить свою машину качественным топливом и при этом отведать самых разнообразных блинов.

Автолюбители могут заправить свою машину качественным топливом и при этом отведать самых разнообразных блинов.

Тем, кто хочет заправить свой автомобиль и одновременно подкрепиться вкусными блюдами, могут сделать это на АЗС «Топлайн». Здесь можно не только заправиться качественным топливом, но и вкусно поесть.

Стоит обязательно попробовать фирменные блины от «Люклер авто». Они готовятся исключительно из натуральных продуктов прямо здесь же и подаются горячими. Выбрать можно любую начинку – от сытных до сладких вариантов.

Тем, кто не знает, какой вариант выбрать, рекомендуют попробовать лосось с творожным сыром или шоколад с бананом. Эти блюда стали абсолютными хитами и полюбились как взрослым, так и детям.

Недавно в меню появилась новинка – сытный блингер. Это уникальное сочетание сочной котлеты и свежеиспеченного блина. Блингер подается с соусом «Тысяча островов», сладкой горчицей, хрустящим картофелем и сыром Чеддер.

Блины могут стать как полноценным завтраком, так и обедом или ужином. А ароматный кофе, вкусный какао или согревающий чай станут отличным дополнением к трапезе. Если нет времени ждать заказ, можно просто сделать предзаказ по телефону +7 (3812) 330-300 и наслаждаться вкусом без ожидания.

Попробовать уникальные блины от «Люклер авто» можно уже сегодня на АЗС «Топлайн»!

ООО «Управление АЗС». Реклама