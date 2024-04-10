Омск-Информ
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·Общество

Госкомиссия разрешила повторный пуск «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
Госкомиссия согласовала повторный пуск омской ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Запуск состоится сегодня, 10 апреля, в 15:00 по омскому времени.
– Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Восточный, – заявил представитель Роскосмоса, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что первый пуск омской ракеты должен был пройти вчера. Однако за две минуты до старта он был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. 
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·Общество

Госкомиссия разрешила повторный пуск «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
Госкомиссия согласовала повторный пуск омской ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Запуск состоится сегодня, 10 апреля, в 15:00 по омскому времени.
– Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Восточный, – заявил представитель Роскосмоса, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что первый пуск омской ракеты должен был пройти вчера. Однако за две минуты до старта он был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. 
2861