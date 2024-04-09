Представителей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в течение недели ждет насыщенная программа.

Представителей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в течение недели ждет насыщенная программа.

Сегодня начался визит в Омск делегации Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в рамках Российско-Белорусского молодежного о форума сельской молодежи «Кадриль». В течение недели гостей ждет насыщенная не только научная, но и культурная программа.

Сотрудники и обучающиеся Белорусской государственной сельскохозяйственной академии встретились с ректором Омского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина Оксаной Шумаковой. В неформальной обстановке стороны обговорили пути развития дальнейшего сотрудничества между вузами, обменялись информацией об образовательных организациях, обсудили вопросы молодежного самоуправления, образовательной и общественной деятельности, грантовой активности вузов.

Несмотря на территориальные границы, разделяющие страны и города, не существует границ в образовании, науке и культуре. К примеру, волонтерский центр Белорусской государственной сельскохозяйственной академии называется так же, как и Омского государственного аграрного университета – «Глобус».

В завершение встречи стороны обменялись сувенирами и сделали фотографии на память. Вечером белорусские гости присоединятся к старту обучающего тренинг-курса «Level up», ежегодного мероприятия, которое организует Совет обучающихся Омского ГАУ.

А завтра белорусская делегация и представители омских национальных общественных организаций отправятся в увлекательную экскурсию в Седельниковский район, встретятся со старожилами сибирской белорусской деревни, также в программе визита обсуждение на семинаре перспектив развития села и сельских традиций в России и Белоруссии, открытие сектора Российско-Белорусского сотрудничества Межкультурного студенческого центра Омского ГАУ, участие в концерте «Российско-Белорусская кадриль» и в фотосессии в национальных костюмах.