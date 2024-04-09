Это позволит сохранить предприятие в муниципальной собственности. Решение примут депутаты.

Это позволит сохранить предприятие в муниципальной собственности. Решение примут депутаты.

Омское муниципальное предприятие «Банное хозяйство» хотят преобразовать в акционерное общество. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля, на заседании комитета по муниципальной собственности в Омском горсовете.

Как заявили в мэрии города, такое изменение позволит сохранить 100 % акций в муниципальной собственности. Функционал банного комплекса не изменится. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании.

Отметим, что ранее в Омске уже были преобразованы в акционерные общества муниципальные предприятия «Пассажирсервис» и «Тепловая компания».