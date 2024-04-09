Омск-Информ
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·Общество

Новый дом в микрорайоне Регата состоит из 147 квартир самой разной площади.

В микрорайоне Регата, который находится в Кировском округе Омска, ввели в эксплуатацию еще один новый дом.

В одиннадцатиэтажке, имеющей адрес: ул. Леонида Маслова, 5, 147 квартир, 77 из которых – однокомнатные, 59 – двухкомнатные, 11 – трехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 8875,8 кв. м.

– Особая черта данного проекта в том, что дом оборудован 3 подъемниками для маломобильных категорий граждан, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Застройщиком дома является АО «Завод сборного железобетона № 6».

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·Общество

Новый дом в микрорайоне Регата состоит из 147 квартир самой разной площади.

В микрорайоне Регата, который находится в Кировском округе Омска, ввели в эксплуатацию еще один новый дом.

В одиннадцатиэтажке, имеющей адрес: ул. Леонида Маслова, 5, 147 квартир, 77 из которых – однокомнатные, 59 – двухкомнатные, 11 – трехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 8875,8 кв. м.

– Особая черта данного проекта в том, что дом оборудован 3 подъемниками для маломобильных категорий граждан, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Застройщиком дома является АО «Завод сборного железобетона № 6».

1305