Омск-Информ
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·Общество

С 15 апреля в регионе начнут приводить в порядок тротуары, газоны, памятники, мемориалы и парки.

На следующей неделе в Омской области стартует весенний месячник по благоустройству. Он начнется с 15 апреля и продлится до 15 мая.

С приходом тепла в регионе очистят ливневые стоки, соберут и вывезут мусор, а также приведут в порядок прилегающие территории к домовладениям и рынкам, тротуары и газоны, памятники, мемориалы, парки и скверы. Кроме того, начнут высаживать деревья, кустарники и цветы.

·Общество

С 15 апреля в регионе начнут приводить в порядок тротуары, газоны, памятники, мемориалы и парки.

На следующей неделе в Омской области стартует весенний месячник по благоустройству. Он начнется с 15 апреля и продлится до 15 мая.

С приходом тепла в регионе очистят ливневые стоки, соберут и вывезут мусор, а также приведут в порядок прилегающие территории к домовладениям и рынкам, тротуары и газоны, памятники, мемориалы, парки и скверы. Кроме того, начнут высаживать деревья, кустарники и цветы.