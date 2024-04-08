В голосовании за объекты благоустройства поучаствовали уже более 75 тысяч жителей региона.
В Омской области уже более 75 тыс. жителей проявили свою гражданскую позицию и поучаствовали в голосовании за объекты благоустройства. Оно стартовало 15 марта на сайте 55.gorodsreda.ru. и продлится до 30 апреля. Ежегодное Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».
– Омичи всегда активно участвуют в жизни региона. И голосование в очередной раз это доказывает. Уже больше 75 тысяч жителей приняли участие, проявили свою гражданскую позицию и сделали вклад в улучшение Омской области. Призываю всех омичей принять участие в голосовании. Давайте вместе сделаем наш регион лучше! – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В этом году в голосовании участвуют 29 объектов, из которых 13 находятся в Омске, 5 – в Исилькуле, 4 – в Калачинске, 4 – в Таре и 3 – в поселке Красный Яр Любинского района.
Принять участие в голосовании за объекты благоустройства могут жители региона старше 14 лет. Для этого есть несколько способов: проголосовать на сайте 55.gorodsreda.ru, воспользоваться платформой обратной связи pos.gosuslugi.ru или получить помощь волонтеров, которые работают в 5 торговых центрах: «Омский», «Каскад», «Континент», «Парк» и «Терминал».