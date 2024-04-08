Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Дом с однокомнатными и двухкомнатными квартирами находится в жилом комплексе «На Дианова».

Первый дом жилого комплекса «На Дианова» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

В новой девятиэтажке 192 квартиры, 32 из которых – двухкомнатные, остальные 160 – однокомнатные. Общая площадь всех квартир в доме составляет чуть боле 7,5 тыс. «квадратов».

Дому на улице Дианова присвоен № 34.

Застройщик объекта ООО «Специализированный застройщик Вита» обещает до конца мая завершить благоустройство и озеленение прилегающей территории.

1842
·Общество

Дом с однокомнатными и двухкомнатными квартирами находится в жилом комплексе «На Дианова».

Первый дом жилого комплекса «На Дианова» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

В новой девятиэтажке 192 квартиры, 32 из которых – двухкомнатные, остальные 160 – однокомнатные. Общая площадь всех квартир в доме составляет чуть боле 7,5 тыс. «квадратов».

Дому на улице Дианова присвоен № 34.

Застройщик объекта ООО «Специализированный застройщик Вита» обещает до конца мая завершить благоустройство и озеленение прилегающей территории.

1842