Омск-Информ
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·Общество

По словам главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова, вода в селе Цветочном ушла на 80 сантиметров. Однако остаются проблемы с питьевой водой.

Глава Русско-Полянского района  Омской области Алексей Огорелков сделал оперативное заявление по ситуации с паводком. Специалистам удалось снизить уровень подтопления в селе Цветочном.

– Круглосуточно контролируем уровень воды в подтопленных населенных пунктах. Благодаря противопадковым мероприятиям удалось снизить уровень воды в селе Цветочном на 80 сантиметров, – сказал Огорелков.

Вчера в селах Цветочное и Сибирское, пострадавших от паводка, с местными властями работали первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков и министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

Для жителей развернули пункты временного размещения с резервом питьевой воды, а на улицах работают помпы. Однако, по словам местных жителей, резерв воды закончился.

·Общество

По словам главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова, вода в селе Цветочном ушла на 80 сантиметров. Однако остаются проблемы с питьевой водой.

Глава Русско-Полянского района  Омской области Алексей Огорелков сделал оперативное заявление по ситуации с паводком. Специалистам удалось снизить уровень подтопления в селе Цветочном.

– Круглосуточно контролируем уровень воды в подтопленных населенных пунктах. Благодаря противопадковым мероприятиям удалось снизить уровень воды в селе Цветочном на 80 сантиметров, – сказал Огорелков.

Вчера в селах Цветочное и Сибирское, пострадавших от паводка, с местными властями работали первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков и министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

Для жителей развернули пункты временного размещения с резервом питьевой воды, а на улицах работают помпы. Однако, по словам местных жителей, резерв воды закончился.