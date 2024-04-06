В селе Цветочном сделали своеобразную переправу там, где раскопали дорогу, чтобы населенный пункт не был отрезан от внешнего мира.

В селе Цветочном сделали своеобразную переправу там, где раскопали дорогу, чтобы населенный пункт не был отрезан от внешнего мира.

В Русско-Полянском районе продолжается борьба с паводком. Напомним, что вчера стало известно о приходе воды в село Сибирское, а минувшей ночью паводок добрался и до села Цветочного.

Рядом с Цветочным раскопали дорогу, чтобы дать воде уйти. Чтобы жители села не были отрезаны от внешнего мира, в том месте, где прорыли траншею, соорудили своеобразную переправу, чтобы машины могли ездить. В этом месте работают сотрудники ГИБДД.

– На месте работает дорожная техника. Прокапываем вторую траншею в целях отвода воды, – заявил находящийся на месте ЧП глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков.

Жителям Цветочного предлагают разместиться в местной школе, где развернут пункт временного размещения. Там есть горячее питание и необходимые запасы воды.

То же самое есть в школе села Сибирского, где продолжается откачка воды. Со вчерашнего дня там работает три помпы. На подвозе еще две помпы мощностью 300 кубометров в час, которые, по словам главы района, будут дополнительно введены в работу.