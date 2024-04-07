Омск-Информ
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·Происшествия

Сельчанин оказался в больнице с рубленой раной шеи. А его партнер по распитию алкоголя задержан.

Омские полицейские проводят проверку по факту причинения вреда здоровью. Ранее поступило сообщение о доставлении в больницу 41-летнего жителя поселка Ключи Омского района. Врачи диагностировали у него рубленые раны шеи.

Правоохранители установили, что телесные повреждения сельчанину нанес его неоднократно судимый 33-летний приятель из микрорайона Берегового во время распития алкоголя. Он задержан. Орудие преступления, топор, изъято.

Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Сельчанин оказался в больнице с рубленой раной шеи. А его партнер по распитию алкоголя задержан.

Омские полицейские проводят проверку по факту причинения вреда здоровью. Ранее поступило сообщение о доставлении в больницу 41-летнего жителя поселка Ключи Омского района. Врачи диагностировали у него рубленые раны шеи.

Правоохранители установили, что телесные повреждения сельчанину нанес его неоднократно судимый 33-летний приятель из микрорайона Берегового во время распития алкоголя. Он задержан. Орудие преступления, топор, изъято.

Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки.