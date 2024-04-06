Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Татьяна Хавронина попросила омичей не верить мошенникам и не отвечать им.

Мошенники, которые до этого прикрывались уже многими омскими министрами и даже губернатором, теперь добрались и до главы Минприроды Татьяны Хаврониной. Они стали представляться ее именем.

– Дорогие друзья! В различных мессенджерах сейчас идет рассылка сообщений от моего имени. Убедительная просьба: будьте бдительными и не отвечайте на подозрительные сообщения. Благодарю за понимание! – написала настоящая Хавронина в своем телеграм-канале.

Напомним, что Татьяна Хавронина руководит министерством природных ресурсов и экологии Омской области с 20 ноября прошлого года.

·Политика

Татьяна Хавронина попросила омичей не верить мошенникам и не отвечать им.

Мошенники, которые до этого прикрывались уже многими омскими министрами и даже губернатором, теперь добрались и до главы Минприроды Татьяны Хаврониной. Они стали представляться ее именем.

– Дорогие друзья! В различных мессенджерах сейчас идет рассылка сообщений от моего имени. Убедительная просьба: будьте бдительными и не отвечайте на подозрительные сообщения. Благодарю за понимание! – написала настоящая Хавронина в своем телеграм-канале.

Напомним, что Татьяна Хавронина руководит министерством природных ресурсов и экологии Омской области с 20 ноября прошлого года.