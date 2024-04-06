Надзорное ведомство выяснит, все ли делали чиновники для предотвращения паводка в селе Цветочном.

Надзорное ведомство выяснит, все ли делали чиновники для предотвращения паводка в селе Цветочном.

К ситуации с подтоплением в селе Цветочном Русско-Полянского района подключилась прокуратура. Напомним, что вода хлынула в это село, находящееся на юге Омской области минувшей ночью. Для отвода вод уже раскопали дорогу. На этом месте сделали временную переправу, чтоб транспорт мог проехать. Готовятся также прокапывать вторую траншею.

Как отметили в прокуратуре, подтопление произошло из-за оттока воды с сельхозземель в непосредственной близости от населенного пункта. На месте сейчас находится прокурор района Александр Ступник для координации действий органов местного самоуправления и спасательных служб.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов местного самоуправления по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, – сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.