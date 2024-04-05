Президент общества за 4 года похитил 200 млн рублей, совершая сделки по недвижимости. Теперь обыски проходят во всех отделениях страны.

Президент общества за 4 года похитил 200 млн рублей, совершая сделки по недвижимости. Теперь обыски проходят во всех отделениях страны.

В Омске в офисе Всероссийского общества глухих прошли обыски по делу о крупном хищении средств. Об этом в МВД России рассказали ТАСС.

В течение 4 лет, с 2015 по 2019 год, президент общества и его сообщники совершили сделки по продаже недвижимости с намеренно заниженной ценой. В результате этого им удалось похитить свыше 200 млн рублей.

В офисе стражи порядка изъяли компьютеры, электронные носители информации и документы, которые могут составить доказательную базу.

Помимо Омской области обыски прошли в офисах Новосибирской, Тверской и Калининградской областей, а также в Республике Татарстан.