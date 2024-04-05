Мэр Сергей Шелест проголосовал за территорию у КДЦ «Иртыш». По его словам, локация очень востребована.

Мэр Сергей Шелест проголосовал за территорию у КДЦ «Иртыш». По его словам, локация очень востребована.

Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в голосовании за общественную территорию, которая будет благоустроена в городе в 2025 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Свой голос он отдал за территорию у КДЦ «Иртыш».

– Сейчас наша с вами задача, дорогие омичи, выбрать объекты благоустройства 2025 года. Никто за нас этого не сделает. Государство, президент страны дают нам возможность, которой нужно обязательно воспользоваться. Сегодня сам принял участие в голосовании, с помощью волонтера проекта отдал голос за территорию у КДЦ «Иртыш». По дороге домой время от времени тут проезжаю, вижу, что локация востребована, – рассказал Шелест.

Национальный проект в Омске реализуется с 2018 по 2023 год. За это время в городе было благоустроено 115 территорий на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. В этом году продолжится благоустройство Городского сада. В парке имени 30-летия ВЛКСМ появится новая детская площадка. Подрядчики зайдут с благоустройством на Аллею братьев Сазоновых в Советском округе и в сквер Воскресенский в Центральном. На эти цели было выделено 230 млн рублей.

Отметим, что проголосовать за объект благоустройства омичи могут до 30 апреля. Всего жителям города представлено 13 территорий, с которыми можно ознакомиться тут.