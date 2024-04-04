Работник должен будет не только разрабатывать меню юных хоккеистов, подбирать спортивное питание и витамины, но и вести просветительскую работу.

Работник должен будет не только разрабатывать меню юных хоккеистов, подбирать спортивное питание и витамины, но и вести просветительскую работу.

На сайте по поиску работы hh.ru появилась необычная вакансия от академии хоккейного клуба «Авангард». Спортивной структуре понадобился нутрициолог – специалист по правильному питанию. Его планируют взять на период декретного отпуска действующего сотрудника.

Кандидат на должность должен иметь образование в области диетологии/нутрициологии, знать основы питания для детей разного возраста и иметь опыт работы в медицинских либо спортивных учреждениях. Помимо разработки сезонного меню для юных хоккеистов, подбора спортивного питания и витаминов, специалист должен будет вести просветительную работу для воспитанников академии и их родителей. Судя по всему, правильному питанию будущих звезд хоккея в клубе уделяют самое пристальное внимание.

Нутрициологу академия предлагает полис ДМС, корпоративный спорт и различные мероприятия. Зарплата не указывается, но она явно конкурентоспособная: специалистов данного профиля сейчас немного, и их услуги стоят дорого.