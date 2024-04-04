Мемориал предложили установить в Западно-Сибирском центре, который находится возле остановки «Городок Водников».
В Омске хотят установить мемориальную доску с именем хирурга Виктора Юргеля. Вопрос обсудили депутаты горсовета на заседании комитета по социальным вопросам. Автором идеи стало бюджетное учреждение Западно-Сибирского центра ФМБА. Инициативу уже одобрила городская топонимическая комиссия.
– Предлагается установить доску с именем Виктора Юргеля – хирурга, заслуженного врача РСФСР, стоявшего у истоков Иртышской бассейновой больницы, а ныне – Западно-Сибирский центр ФМБА России, и ставшего ее главным врачом. Соответственно на стене здания этой больницы и предлагается установить доску, – сообщил глава Советского округа Сергей Финашин.
Мемориал изготовит то же учреждение. Депутаты поддержали предложение. Окончательное решение примут на пленарном заседании.