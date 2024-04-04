Нарушения нашли в благоустройстве территорий, в выплате заработной платы, а также в сфере закупок. Но на этом список не закончился.

Нарушения нашли в благоустройстве территорий, в выплате заработной платы, а также в сфере закупок. Но на этом список не закончился.

Сегодня, 4 апреля, в Омском городском совете прошло заседание комитета по социальным вопросам. Одним из обсуждаемых вопросов оказалась работа контрольно-счетной палаты в четвертом квартале прошлого года. Так, под прицел КСП попало бюджетное учреждение «Спортивный город». В его деятельности нашли ряд нарушений. По словам председателя контрольно-счетной палаты Александра Клюхина, одна из подпрограмм учреждения осталась и вовсе нереализованной.

– В 2021−2022 годах учреждение осуществляло свою деятельность в рамках программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики. Согласно программе, организация физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства реализуется в тесном взаимодействии с органами территориального самоуправления. На территории города размещено 79 КТОСов, за которыми должны быть закреплены инструкторы и методисты, осуществляющие спортивную и физкультурную работу с населением по месту жительства. Фактически по состоянию на 1 января 2023 года закреплены инструкторы-методисты только в 48 комитетах. Это не позволило в полной мере реализовать программу «Спортивный город», – доложил Клюхин.

Кроме того, нарушения нашли и в благоустройстве дворовых территорий, и в оплате труда. Оказалось, что КСП не нашла документы, которые бы подтверждали, что жильцы многоквартирных домов одобрили какие-либо изменения на их территории. А расходы учреждения на заработную плату превышают суммы, установленные штатным расписанием.

Отдельные нарушения нашли в работе по земельным участкам. Департамент имущественных отношений передало «Спортивному городу» три земельных участка, которые не соответствовали своей деятельности. Один участок предполагался для строительства ярмарочно-выставочного комплекса, а еще два – для торгово-развлекательного комплекса.

– На 66 земельных участках размещены плоскостные спортивные сооружения. При этом в бухгалтерском учете учреждения числится только 17 сооружений. Кроме этого, по 111 плоскостным спортивным сооружением и более чем по 900 объектам благоустройства учреждения отсутствует информация о земельных участках, на которых они размещены, – добавил председатель КСП.

На балансе учреждения числятся как спортивные объекты, так и детские. Но выяснилось, что это не соответствует также уставной деятельности.

На этом нарушения не закончились. Ревизоры обнаружили их и в сфере закупок. «Спортивный город» принял невыполненные работы на 39,8 тыс. рублей. По 8 контрактам работы приняли раньше, чем подрядчик обеспечил гарантийное обязательство.

По всем нарушениям в учреждение было направлено представление.