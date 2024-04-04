Омск-Информ
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·Спорт

В соревнованиях, посвященных памяти известного политика, примут участие около 100 спортсменов разных возрастов. 
В Омске пройдут областные соревнования по русским шашкам, посвященные памяти Владимира Жириновского. Они запланированы на 7 апреля.
Как рассказали в региональном Минспорта, в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов разных возрастов. Мероприятие пройдет в школе № 151 на улице Дмитриева, 13/10.
Открытие соревнований пройдет в 10:45, а начало запланировано на 11:00.
·Спорт

В соревнованиях, посвященных памяти известного политика, примут участие около 100 спортсменов разных возрастов. 
В Омске пройдут областные соревнования по русским шашкам, посвященные памяти Владимира Жириновского. Они запланированы на 7 апреля.
Как рассказали в региональном Минспорта, в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов разных возрастов. Мероприятие пройдет в школе № 151 на улице Дмитриева, 13/10.
Открытие соревнований пройдет в 10:45, а начало запланировано на 11:00.