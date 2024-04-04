При выезде из микрорайона Тополиного на бульвар Архитекторов поменяют приоритет в движении. Нововведения начнут действовать с 10 апреля.

При выезде из микрорайона Тополиного на бульвар Архитекторов поменяют приоритет в движении. Нововведения начнут действовать с 10 апреля.

В Омске из-за перекрытия бульвара Архитекторов снова введут изменения в движении транспорта. На этот раз нововведение появится при выезде из микрорайона Тополиного на бульвар Архитекторов.

Так, при выезде с правым поворотом с улицы Крупской в районе дома № 1/2 на бульвар Архитекторов в направлении улицы Шаронова транспорт будет пользоваться преимуществом. Автомобили, следующие по бульвару Архитекторов в прямом направлении, будут обязаны уступить дорогу транспорту, поворачивающему с улицы Крупской.

Изменения начнут работать с 10 апреля. До этого числа на участках установят два дорожных знака – 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу».