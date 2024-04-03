Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Каждый этап работ подрядчик должен будет снимать с помощью дронов. 
В Омске начался аукцион на поиск подрядчика, который займется первым этапом строительства подъездной дороги к экономической зоне «Авангард». Соответствующие торги объявило УДХБ Омской области.
Начальная стоимость контракта составляет почти 363 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам 1 мая, а завершить до конца июля следующего года. 
Перед началом строительства компания должна согласовать схему организации движения. А каждый этап работ подрядчик должен будет снимать с помощью дронов. 
·Экономика/Бизнес

Каждый этап работ подрядчик должен будет снимать с помощью дронов. 
В Омске начался аукцион на поиск подрядчика, который займется первым этапом строительства подъездной дороги к экономической зоне «Авангард». Соответствующие торги объявило УДХБ Омской области.
Начальная стоимость контракта составляет почти 363 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам 1 мая, а завершить до конца июля следующего года. 
Перед началом строительства компания должна согласовать схему организации движения. А каждый этап работ подрядчик должен будет снимать с помощью дронов. 