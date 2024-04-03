Теперь вдовы погибших участников СВО не могут быть уволены с работы в течение года. Автором этого закона стал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Теперь вдовы погибших участников СВО не могут быть уволены с работы в течение года. Автором этого закона стал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

В Госдуме РФ приняли закон о трудовых гарантиях для супруг погибших участников СВО и ветеранов боевых действий. Его автором стал депутат от Омской области Игорь Антропенко. Согласно закону, вдовы погибших участников СВО не могут быть уволены с работы в течение года.

– Нам удалось добиться трудовых гарантий и для мужей погибших участниц СВО. Они также теперь сохранят рабочее место в течение года с момента утраты, – отметил Антропенко.

Также депутат добавил, что инициатива затрагивает как гибель участника СВО, так и смерть в результате военной травмы.