Омск-Информ
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·Общество

Оба здания принадлежат городу. Решение принял вице-мэр Евгений Фомин.

В Омске собираются снести два здания, которые принадлежат городу. Это насосная станция в Ленинском округе в 14-м Военном городке и диспетчерская на улице Долгирева, 115. Соответствующее распоряжение уже подписал вице-мэр Евгений Фомин.

– Организовать проведение работ по сносу объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну, – говорится в документе.

Когда начнут снос зданий, пока неизвестно.

·Общество

Оба здания принадлежат городу. Решение принял вице-мэр Евгений Фомин.

В Омске собираются снести два здания, которые принадлежат городу. Это насосная станция в Ленинском округе в 14-м Военном городке и диспетчерская на улице Долгирева, 115. Соответствующее распоряжение уже подписал вице-мэр Евгений Фомин.

– Организовать проведение работ по сносу объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну, – говорится в документе.

Когда начнут снос зданий, пока неизвестно.