Ниже Омска находятся только Назрань, Кызыл и еще около 30 совсем мелких городов.

Ниже Омска находятся только Назрань, Кызыл и еще около 30 совсем мелких городов.

Федеральный Минстрой подготовил рейтинг качества городской среды для 1117 городов за 2023 год. Благоприятными для проживания признаны 759 городов при плановом значении 603 города. Среднее значение индекса составляет 200 баллов при плановом значении 198 баллов.

У Омска этот показатель оказался значительно ниже. В число благоприятных для проживания Омск не попал.

Каждый город оценивался по шести критериям, за каждый из которых можно было получить до 60 баллов. Лишь по показателю «Жилье и прилегающие пространства» Омск получил больше половины от возможных баллов – 33. По остальным показателям у города показатели поменьше. Особенно удручает озеленение – 19 баллов.

В итоге Омск набрал лишь 161 балл из 360 возможных. Среди городов-миллионников он занял уверенно последнее место. Даже города с гораздо меньшим числом жителей оказались впереди. Ниже Омска расположились только Назрань, Кызыл и чуть меньше 30 совсем уж мелких городов.

Стоит отметить, что рейтинг Омска за 2023 год все же оказался выше, чем за предыдущие годы, когда все было совсем уж плохо.

А вот Тара признана благоприятным городом для проживания. Северная столица Омской области набрала 184 балла. Три из шести показателей Тары получили более половины из возможных баллов.

Также благоприятными признаны Калачинск и Называевск, набравшие по 181 баллу. А вот Исилькуль получил 171 балл. Хуже всех из городов региона дела оказались только у Тюкалинска – 150 баллов.