Омск-Информ
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·Происшествия

Оказалось, их источником был неисправный фонарь на Лукашевича. 
Омичи сообщили о странных вспышках света, которые наблюдали ночью. В соцсетях появились видеозаписи этого необычного явления.
Горожане строили разные теории происхождения этих вспышек. Кто-то подозревал сварщиков, кто-то видел какие-то молнии.
Однако реальная причина вскоре выяснилась. Вспышки света и, как видно на другой записи, дым исходили от неисправного фонаря на улице Лукашевича.
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·Происшествия

Оказалось, их источником был неисправный фонарь на Лукашевича. 
Омичи сообщили о странных вспышках света, которые наблюдали ночью. В соцсетях появились видеозаписи этого необычного явления.
Горожане строили разные теории происхождения этих вспышек. Кто-то подозревал сварщиков, кто-то видел какие-то молнии.
Однако реальная причина вскоре выяснилась. Вспышки света и, как видно на другой записи, дым исходили от неисправного фонаря на улице Лукашевича.
1044