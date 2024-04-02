Утверждается, что Инна Гомолко в ближайшее время сложит полномочия. Сама парламентарий эту информацию опровергает.

Утверждается, что Инна Гомолко в ближайшее время сложит полномочия. Сама парламентарий эту информацию опровергает.

Сегодня появилась информация о том, что депутат горсовета Инна Гомолко якобы сложит свои полномочия. Как утверждает «Город55», ссылаясь на свой источник, это связано с интересом к парламентарию со стороны правоохранительных органов. Этот интерес якобы связан с бюджетными средствами, которые выделяются на зарплаты для помощников депутатов.

Сама Гомолко заявила РИА «Омск-информ», что не собирается лишаться мандата.

– Продолжаю работать на благо жителей округа. В ближайшее время слагать полномочия не собираюсь, – заявила парламентарий.

Отметим, что Инна Гомолко является депутатом Омского городского совета с 2017 года.