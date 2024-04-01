В этом году весенний призыв начался с глобальных нововведений. Изменился призывной возраст, а за уклонение от армии вырос размер штрафов. Что изменилось еще? Разбираемся с РИА «Омск-информ».

В этом году весенний призыв начался с глобальных нововведений. Изменился призывной возраст, а за уклонение от армии вырос размер штрафов. Что изменилось еще? Разбираемся с РИА «Омск-информ».

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России начался весенний призыв на военную службу. Продлится он по 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Как говорится в документе, призвать на срочную службу должны 150 тыс. человек. Срок их службы составит 12 месяцев. По сравнению с прошлым годом количество призывников увеличилось на 3 тыс. человек.

В этом году призывная кампания будет проходить по новым правилам. Что поменялось для призывников? Отправят ли срочников в зону СВО? И какие штрафы грозят уклонистам? РИА «Омск-информ» решило ответить на эти вопросы.

Впервые начнут призывать до 30 лет

Военный призыв в России проходит два раза в год в одно и то же время: весенний – с 1 апреля по 15 июля и осенний – с 1 октября по 31 декабря. Теперь на службу будут призываться молодые люди в возрасте с 18 до 30 лет. Все призывники, которые стояли на учете до 1 января, достигшие 27 лет, переданы в запас. Такое нововведение начало работать после вступления в силу закона об изменении границ призывного возраста. При этом срок службы не изменился и составляет также один год.

Срочников начнут отправлять в воинские части уже с 15 апреля. Как заверил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, как и прежде, в зоне СВО служить они не будут.

Электронные повестки

Обычно призывникам приносили повестку сотрудники военкома. Она выдавалась им лично в руки, и никто другой не имел права на ее получение. В апреле прошлого года в стране ввели новые способы рассылки повесток. Сейчас новобранцы могут получить документ заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги», а также через МФЦ. Однако бумажный вариант все же сохранится и останется основным документов для явки в военкомат.

Электронная повестка будет считаться врученной после ее размещения на «Госуслугах». То есть призывнику достаточно будет просто зайти на портал. Если же в течение 7 дней он этого не сделает, повестку вручат автоматически. Пока эта система, как и в прошлом году, начнет работать в тестовом режиме. Об этом в середине марта рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Штрафы за неявку в военкомат

С октября прошлого года серьезно выросли штрафы за уклонение от армии. За неявку в военкомат по повестке можно наткнуться на штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а не от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Уклонистам от службы могут и вовсе запретить выезд из страны.

Кроме того, если мужчина призывного возраста не является в военкомат по повестке, ему могут запретить оформлять кредиты, займы, недвижимость, автомобиль и ограничить пользование автомобильными правами. Призывника, который выехал в период призывной кампании за границу более чем на 3 месяца и не сообщил об этом в военкомат, оштрафуют на 20 тыс. рублей.

Ужесточили наказание и за уклонение от прохождения медицинской комиссии. Если раньше за это просто предупреждали, то сейчас могут наказать на 25 тыс. рублей.

Кто пойдет в армию?

Что касается отсрочки, то здесь весенний призыв не изменился. В армию все также могут не идти студенты, депутаты, сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, опекуны несовершеннолетних, те, кто ухаживает за близкими родственниками, отцы-одиночки, отцы двух и более детей, отцы детей-инвалидов до трех лет, а также мужчины, чья жена носит второго ребенка. Срок должен составлять более 26 недель. С марта 2022 года на отсрочку могут претендовать и сотрудники IT-компаний.

Отметим, что полностью от призыва освобождаются кандидаты и доктора наук, условно осужденные, мужчины, находящиеся под следствием и имеющие судимость. Также есть список заболеваний, при которых гражданин России может не служить.