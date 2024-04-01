Свою вину чиновник не признал и отказался возмещать причиненный государству ущерб. Ему грозит до трех лет колонии.

Свою вину чиновник не признал и отказался возмещать причиненный государству ущерб. Ему грозит до трех лет колонии.

В Седельниковском районе прокуратура выступила в прениях сторон по уголовному делу в отношении главы сельского поселения, который обвиняется в совершении 20 преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с 2017 по 2019 год глава поселения использовал поддельные документы купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, а потом привлек других лиц и незаконно совершил рубку деревьев. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. Свою вину мужчина не признал и отказался возмещать ущерб.

– В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, а также лишить права в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, главу хотят обязать выплатить в полном размере причиненный ущерб.