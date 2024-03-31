Омск-Информ
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·Общество

В парке талая вода начала течь по ступенькам, ведущим к Иртышу. Омичи назвали это «водопадом».

В Омске в Советском парке появился «водопад». Правда, образовался он из талых вод. Таким явление омичи поделились в социальных сетях, опубликовав видеозапись, на которой видно, как талая вода течет вниз по ступенькам, ведущим к Иртышу.

-  В Советском парке уже запустили водопадик, - пишет автор поста.

В комментариях под сообщением омичи с иронией назвали такой поток воды красивым.

1006
·Общество

В парке талая вода начала течь по ступенькам, ведущим к Иртышу. Омичи назвали это «водопадом».

В Омске в Советском парке появился «водопад». Правда, образовался он из талых вод. Таким явление омичи поделились в социальных сетях, опубликовав видеозапись, на которой видно, как талая вода течет вниз по ступенькам, ведущим к Иртышу.

-  В Советском парке уже запустили водопадик, - пишет автор поста.

В комментариях под сообщением омичи с иронией назвали такой поток воды красивым.

1006