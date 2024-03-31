На дорогах Левобережья изменится приоритет. Также будут изменения для пешеходов.

На дорогах Левобережья изменится приоритет. Также будут изменения для пешеходов.

В Омске из-за перекрытия бульвара Архитекторов изменят приоритет на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Приоритет движения изменят на пересечении улиц Крупской и бульвара Архитекторов. Соответствующие знаки появятся и на дублере улицы Дмитриева в районе дома № 5/4. Также при движении с улицы Шаронова в направлении улицы 3-й Островской поворот налево будет организован с двух полос. Знаки установят в ближайшее время.

Кроме того, завтра, 1 апреля, после 20:00 часов блоки, полностью ограничивающие движение транспорта, перенесут от проезда между домами № 5/1 и 7/2 на бульваре Архитекторов до дома № 10. Со стороны улицы Крупской будет сохраняться действие знака 3.2 «Движение запрещено».

Для пересечения бульвара Архитекторов в местах, где идут работы, подрядчик оборудует два пешеходных транзита – в районе перекрестков бульвар Архитекторов – проспект Комарова и бульвар архитекторов – улица 70 лет Октября – улица Степанца. В микрорайоне Континентальном уже организовали пешеходные переходы через дублер бульвара Архитекторов в районе домов № 14 и 14/1, еще один появится у дома № 4. Также был скорректирован режим работы трех светофоров – на перекрестках улицы Крупской – улицы Перелета и проспекта Комарова – для увеличения пропускной способности, на перекрестке улицы Дмитриева – улицы 70 лет Октября – для сокращения времени ожидания и увеличения времени на переход дороги пешеходами.

Отметим, что проведение работ будет каскадным. Еще через 7–10 дней ограничительные блоки передвинут от дома № 10 к дому № 3/2 на бульваре Архитекторов.