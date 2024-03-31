От талых вод пострадал подъезд и двор пятиэтажки на улице Энтузиастов, 43. Соответствующие инстанции никак не реагируют.

От талых вод пострадал подъезд и двор пятиэтажки на улице Энтузиастов, 43. Соответствующие инстанции никак не реагируют.

В Омске из-за талого снега начало топить подъезд пятиэтажного дома на улице Энтузиастов, 43. Об этом в социальных сетях рассказала одна из жительниц дома Анастасия Погудина. По словам омички, такая проблема возникает каждый год, а соответствующие инстанции никак не реагируют.

– Каждый год одно и то же. Уже много лет не можем добиться, достучаться, докричаться ни до каких инстанций, везде не дают никаких ответов. Вчера выйдя из своего подъезда с 2-летним ребенком на руках, упала в наш ежегодный океан, так как некуда ступить. Вся вода льет в подвал у 1-го подъезда на протяжении 5 дней, а в оставшихся 3 подъездах вода и вовсе находится в подъезде. Проложенные трапы уплывают, а мешки с песком затапливает, – пишет жительница пятиэтажки.

Кроме того, затопило и двор дома. Омичи не могут пройти по территории, а автолюбителям приходится нести ущерб своему транспорту.