18-летний Иван Горьев пропал в поселке Новоомском, когда вышел из общежития. Парня ищет полиция и волонтеры.

18-летний Иван Горьев пропал в поселке Новоомском, когда вышел из общежития. Парня ищет полиция и волонтеры.

В Омской области пропал 18-летний Иван Горьев. Парень вышел из общежития по улице Титова в поселке Новоомском Омского района, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, глаза серо-голубые, волосы темные короткие, телосложение среднее. Был одет в черную куртку с белыми полосками, белую футболку, черные кроссовки и голубые джинсы.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении молодого человека, просят сообщать по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-9999-453-77-10 или 102.