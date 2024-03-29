Омск-Информ
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·Общество

Исследование было представлено Фондом развития гражданского общества по итогам прошлого года.
Омская область заняла 25-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Исследование было представлено Фондом развития гражданского общества по итогам прошлого года.
По данным экспертов, на начало года среднемесячная зарплата в регионе составила более 75 тыс. рублей, а стоимость фиксированного набора товаров и услуг – почти 19 тыс. рублей. 
Лидерами рейтинга оказались Москва, Ямало-Ненецкий автономный круг, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка.
·Общество

Исследование было представлено Фондом развития гражданского общества по итогам прошлого года.
Омская область заняла 25-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому благополучию. Исследование было представлено Фондом развития гражданского общества по итогам прошлого года.
По данным экспертов, на начало года среднемесячная зарплата в регионе составила более 75 тыс. рублей, а стоимость фиксированного набора товаров и услуг – почти 19 тыс. рублей. 
Лидерами рейтинга оказались Москва, Ямало-Ненецкий автономный круг, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка.