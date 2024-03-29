Омск-Информ
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·Общество

Земля на улицах Энергетиков-Химиков попала в список территорий, которые могут благоустроить в 2025 году.
Владельцев гаражей в Советском округе попросили самостоятельно убрать объекты. В администрации округа отметили, что территория в границах улиц Энергетиков-Химиков попала в голосование по выбору объектов, которые будут благоустраивать в 2025 году.
– Призываем владельцев не игнорировать объявления, размещенные на гаражах. При обнаружении объявления гражданам необходимо обратиться в окружную администрацию, – отметила начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Оксана Денисова.
Кроме того, на территории у дома № 19 на улице Пригородной утвержден проект межевания под строительство дошкольного учреждения. Владельцам гаражей, находящихся на этой земле, также придется убирать объекты.
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·Общество

Земля на улицах Энергетиков-Химиков попала в список территорий, которые могут благоустроить в 2025 году.
Владельцев гаражей в Советском округе попросили самостоятельно убрать объекты. В администрации округа отметили, что территория в границах улиц Энергетиков-Химиков попала в голосование по выбору объектов, которые будут благоустраивать в 2025 году.
– Призываем владельцев не игнорировать объявления, размещенные на гаражах. При обнаружении объявления гражданам необходимо обратиться в окружную администрацию, – отметила начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Оксана Денисова.
Кроме того, на территории у дома № 19 на улице Пригородной утвержден проект межевания под строительство дошкольного учреждения. Владельцам гаражей, находящихся на этой земле, также придется убирать объекты.
1422