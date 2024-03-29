Омск-Информ
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·Общество

Новая молочная ферма находится в Марьяновском районе. Ее строительство обошлось в 2 млрд рублей.

В Марьяновском районе открыли новый животноводческий комплекс АО «Племенной конный завод «Омский», который рассчитан на 1800 коров. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, предприятие будет заниматься растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота молочного направления. Комплекс был построен всего за год. Его производственная мощность составляет 16,2 тыс. тонн молока в год.

– Первую сваю молочной фермы мы забивали все вместе в апреле прошлого года. Молочное животноводство – приоритетное направление развития нашего АПК, которое мы всегда будем поддерживать, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

Строительство молочной фермы обошлось в 2,1 млрд рублей.

·Общество

Новая молочная ферма находится в Марьяновском районе. Ее строительство обошлось в 2 млрд рублей.

В Марьяновском районе открыли новый животноводческий комплекс АО «Племенной конный завод «Омский», который рассчитан на 1800 коров. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, предприятие будет заниматься растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота молочного направления. Комплекс был построен всего за год. Его производственная мощность составляет 16,2 тыс. тонн молока в год.

– Первую сваю молочной фермы мы забивали все вместе в апреле прошлого года. Молочное животноводство – приоритетное направление развития нашего АПК, которое мы всегда будем поддерживать, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

Строительство молочной фермы обошлось в 2,1 млрд рублей.