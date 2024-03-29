Благодаря реализации уникального проекта связью под водой теперь обеспечены сотрудники Нижегородской ГЭС.

Благодаря реализации уникального проекта связью под водой теперь обеспечены сотрудники Нижегородской ГЭС.

Инженеры компании «Мегафон» завершили проект по установке телеком-оборудования на Нижегородской ГЭС, расположенной на Волге. Уверенный голосовой сигнал и скоростной мобильный интернет впервые стали доступны сотрудникам гидроэлектростанции в помещениях, которые находятся под водой.

Масштабное сооружение расположено в городе Заволжье Нижегородской области. Гидроэлектростанция была построена в середине ХХ века, неоднократно модернизировалась и сейчас обладает установленной мощностью 530,5 МВт. Внутри бетонной плотины расположены многочисленные турбины, гидроагрегаты и технические помещения. Многие механизмы и сооружения находятся на 30 метров ниже уровня воды в Волге, что соответствует отметке в 50 метров ниже уровня мирового океана.

Все находящееся в плотине оборудование круглосуточно обслуживают более 100 сотрудников. При необходимости выполнения дополнительных задач количество рабочих увеличивается до полутора тысяч и более. Теперь работники ГЭС смогут всегда оставаться на связи, оперативно передавать необходимую информацию, обмениваться друг с другом данными, своевременно сообщать о внештатных ситуациях.

- Наши сотрудники работают в особо сложных условиях, в помещениях, которые уходят на 10 этажей под воду. Там никогда раньше не было мобильной связи, – говорит инженер службы связи, информационных и технологических систем филиала ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС» Денис Кораблев. – Руководство ГЭС понимало, что связь необходима, в случае нештатной ситуации – это цена здоровья и даже жизни сотен человек. Плюс к этому наличие мобильного интернета ускорит передачу важной информации и упростит сопровождение технологических процессов.

Работы по установке телеком-оборудования в подводных помещениях велись несколько месяцев. За это время инженеры МегаФона смонтировали более десятка радиочастотных модулей, проложили тысячи метров оптического и электрического кабелей и установили около сотни антенн в различных местах гидроэлектростанции, чтобы обеспечить уверенный сигнал в помещениях.

- Масштабный проект по установке телеком-оборудования на Нижегородской ГЭС стал своеобразным инфраструктурным вызовом, – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в регионах Центра и на Урале Николай Романенко. – На специалистах компании лежала серьезная ответственность, так как работы велись на предприятии, которое обеспечивает энергией большую часть региона. После проведения технических мероприятий и тестирования оборудования, связь и скоростной мобильный интернет появились в коридорах и помещениях станции. Уверен, что удобство и комфорт использования цифровых сервисов оценят не только сотрудники, но и почитатели промышленного туризма, ведь современные цифровые технологии добавят привлекательности уникальному и стратегически важному объекту.

Нижегородская ГЭС стала первой в стране, где реализован этот уникальный проект. Возможно, в ближайшее время этот опыт будет распространен на другие гидроэлектростанции.

ПАО «Мегафон»