Аферистка хотела якобы купить у пенсионерки инвалидную коляску. Пожилая женщина даже не догадывалась, что это оказался обман.

Аферистка хотела якобы купить у пенсионерки инвалидную коляску. Пожилая женщина даже не догадывалась, что это оказался обман.

В Москаленком районе прокуратура пытается через суд взыскать деньги, принадлежавшие 70-летней местной жительнице, которая пострадала от рук мошенников.

Сельчанка была инвалидом третьей группы, ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что хочет купить у нее инвалидную коляску. Информацию о ее продаже пенсионерка разместила на сайте бесплатных объявлений. Женщина откликнулась на просьбу собеседницы и продиктовала номер своей банковской карты и код подтверждения, поступивший по SMS. Через несколько дней сельчанка узнала, что с ее счета списали 139 тыс. рублей.

– По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого сотрудники полиции установили, что банковские реквизиты, куда поступили деньги инвалида, принадлежат жительнице Серпухова Московской области, выступившей в роли дроппера – лица, которое передало преступникам свои банковские карты для дальнейшего вывода и обналичивания денежных средств, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Исковое заявление направили в Серпуховский городской суд Московской области. Сейчас оно находится на рассмотрении.