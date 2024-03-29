Такие данные приводит ПСБ. Банк активно развивает новую технологию приема бесконтактных платежей.

Такие данные приводит ПСБ. Банк активно развивает новую технологию приема бесконтактных платежей.

Около 90 % малых предпринимателей, которые обслуживаются в ПСБ, используют безналичные платежи и сервис быстрых зачислений, сообщили в банке. При этом каждый третий представитель малого бизнеса перешел SoftPos*. Эта технология дает возможность оплачивать товары и услуги, приложив гаджет покупателя к смартфону продавца.

Как отмечается в исследовании, лидерами в использовании современных банковских платежных инструментов в Омске стали предприятия розничной торговли: магазины «у дома», точки продаж одежды, обуви и хозяйственных товаров – 52 % от общего числа клиентов, пользующихся эквайрингом. Далее идут фитнес-центры, гостиницы и салоны красоты (24 %), компании, оказывающие услуги пассажирских и грузоперевозок (14 %), автосервисы и магазины запчастей (10 %).

– Малый бизнес Омска активно использует торговый эквайринг от ПСБ как наиболее эффективное решение для безналичных расчетов с клиентами и покупателями, – отмечает региональный директор филиала ПСБ в Омске Ольга Дубровина. – При этом все больше пользователей эквайринга переходят на технологию SoftPos*.

Она позволяет вместо переносного терминала установить приложение на смартфон продавца или курьера и использовать мобильное устройство в качестве терминала для платежей. Новую технологию чаще всех используют продуктовые магазины и салоны красоты.

*SoftPOS – название для новой технологии приема бесконтактных платежей.

Офис ПСБ в Омске. Телефон +7 (3812) 438-441

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