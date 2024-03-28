На протяжении многих лет в городе действует запрет на купание в реках Иртыш и Омь, но многих он не останавливает.

На протяжении многих лет в городе действует запрет на купание в реках Иртыш и Омь, но многих он не останавливает.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» закупает 110 знаков «Купаться запрещено» для последующей установки по берегам водоемов. Знаки будут изготовлены в тюрьме – победителем торгов стала исправительная колония № 3.

Согласно техническому заданию, обитателям пенитенциарного учреждения, занятым оплачиваемой трудовой деятельностью, предстоит изготовить металлические конструкции высотой 3 метра. На белом фоне с помощью трафарета нанесут изображение плывущего человека, которое будет перечеркнуто красной чертой, а также надпись «Купаться запрещено». Общая стоимость контракта составит 371 тыс. рублей, таким образом, каждый знак обойдется бюджету в 3 375 рублей. Заказ колония должна исполнить к 7 июня.

Пляжный сезон в Омске традиционно стартует в первый день лета, однако на протяжении многих лет действует запрет на купание в реках Иртыш и Омь, многочисленных озерах и котлованах на территории города. По их берегам и расставляют знаки «Купаться запрещено». Впрочем, останавливают они немногих.