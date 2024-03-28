Преподаватели ОмГУ проведут для всех желающих 4 занятия в рамках курсов «Русский по пятницам».

Преподаватели ОмГУ проведут для всех желающих 4 занятия в рамках курсов «Русский по пятницам».

С завтрашнего, 29 марта, в Омске стартует подготовка к Тотальному диктанту-2024. Преподаватели факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского проведут для всех желающих 4 очных занятия в рамках курсов «Русский по пятницам».

Как напомнили в университете, проект «Русский по пятницам» уже несколько лет реализуется командой Тотального диктанта в Омске. Занятия ведут доценты и профессора кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций. В рамках подготовки омичи напишут на каждом из занятий диктант по отрывкам из произведений Анны Матвеевой – автора текста диктанта 2024 года, а также разберут и вспомнят орфографические и пунктуационные правила, которые пригодятся на Тотальном диктанте.

– Новшеством подготовки в этом году является знакомство слушателей с современными академическими словарями, – говорит председатель экспертной комиссии акции Тотальный диктант в Омске Ольга Золтнер. – И, конечно, каждый из пришедших гостей сможет получить консультацию эксперта-филолога по всем интересующим его вопросам.

Занятия пройдут в очном формате 29 марта, 5, 12 и 19 апреля в 18:00 в пространсте «РекВизит» ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (пр. Мира, 55; 2-й учебный корпус). Курсы проводятся для всех желающих бесплатно. Требуется предварительная регистрация в гугл-форме.

Юбилейный, уже 20-й по счету, Тотальный диктант состоится 20 апреля. Мероприятие начнется в 14.00 по омскому времени. Список площадок, где можно будет написать диктант, опубликуют в начале апреля.