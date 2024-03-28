Воду отключат на следующей неделе на один день из-за ремонтных работ на водопроводе.

Воду отключат на следующей неделе на один день из-за ремонтных работ на водопроводе.

В середине следующей недели в Старом Кировске Омска отключат холодную воду. Произойдет это 4 апреля из-за ремонтных работ, которые планируются на водопроводе по улицам Володарского-Димитрова. Ремонт будет идти с 9:30 до 21:00 часов.

Так, воду отключат по улицам Димитрова, 16, Володарского, 48а, 54, Суворова, 10. В частном секторе водоснабжения не будет от улицы Москаленко до улицы Фабричной и от улицы Володарского до улицы 12 Декабря.

Подвоз воды организуют по улице Володарского с 14:00 до 19:00 часов.